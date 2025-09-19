“Le ipotesi giornalistiche secondo cui l’assenza di impronte digitali sulla fascetta stretta al collo di Angelo Onorato sarebbe dovuta a caratteristiche tecniche del materiale sono del tutto prive di fondamento scientifico”.
Lo affermano in una nota l’avvocato Vincenzo Lo Re, del foro di Palermo, e l’avvocato Francesca Donato, moglie di Angelo Onorato, trovato morto il 25 maggio 2024 con una fascetta di plastica stretta al collo sul sedile di guida della sua auto.
“Il materiale delle fascette di cablaggio – precisano – non rientra fra quelli refrattari alle impronte digitali, né vi sono circostanze ambientali o temporali tali da far ipotizzare un deterioramento successivo. In nessuno degli atti di indagine, inclusi quelli della polizia scientifica, risulta una valutazione negativa circa l’idoneità della superficie della fascetta a trattenere impronte”.
“Cercare di sminuire la rilevanza di tale circostanza con tesi prive di fondamento – concludono – non è comportamento professionale né moralmente accettabile”.
Commenta con Facebook