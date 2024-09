E’ morto oggi l’attore, regista e autore, palermitano Maurizio Bologna. Ha perso la vita a causa di un infarto, mentre si trovava nella sede dell’Inps, dove lavorava.

Bologna ha lavorato in tanti film di produzione locale e recentemente era apparso anche nella serie tv Makari. Nei suoi 16 anni di carriera ha recitato in La mafia uccide solo d’estate, Tuttoapposto e In guerra per amore.

Il 24 settembre era stato presentato il film “La bocca dell’anima”, in cui aveva recitato.

Maurizio Bologna era un volto noto nel mondo del cinema e del teatro.

Inizia la sua attività artistica nel 1975 in vari teatri di Palermo per poi arrivare sui palcoscenici dello Stabile Biondo e del Teatro Bellini. Questi sono luoghi dove nascono collaborazioni con Accursio Di Leo, Franco Scaldati, Aurelio Grimaldi e Roberto Andò, solo per fare alcuni nomi.

Tra le esperienze teatrali che non si dimenticano c’è senza alcun dubbio quella del 2007, anno in cui venne scritturato dal Teatro Biondo Stabile di Palermo per un lavoro di Ray Brandbury, dal titolo “Fahrenheit 451”, per la regia di Luca Ronconi.

Un’avvincente “avventura artistica” che gli permise di entrare in contatto con Alessandro Benvenuti ed Elisabetta Pozzi. Tra le sue ultime interpretazioni in teatro ricordiamo quella di “Marat/Sade” di Peter Weiss, prodotta dal Biondo di Palermo, per la regia di Claudio Gioè.

L’esordio in televisione arriva nel 2005 con il docufilm su Caravaggio trasmesso dalla Rai. Nel 2017 ha recitato nel ruolo di Vito Ciancimino nel film “La mafia uccide solo d’estate” di Pif che lo richiama nella pellicola “In Guerra per Amore”.

Ha anche recitato nella serie del Commissario Montalbano per la regia di Alberto Sironi accanto a Luca Zingaretti e alla fiction Makari con Claudio Gioè. Ha lavorato anche nella fiction “Incastrati”, prodotta da Netflix: un grande successo di Ficarra e Picone. Nel 2019 nel film di Roberto Lipari “Tutt’apposto”. Tra i suoi recenti impegni cinematografico il film “Spaccaossa” con Vincenzo Pirrotta.