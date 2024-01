E’ iniziata la manifestazione in via delle Croci organizzata dagli animalisti per la morte del cane Aron, l’animale bruciato vivo da un uomo e morto questa mattina per le gravi ustioni provocate.

Secondo gli animalisti il pitbull poteva essere salvato.

“In tanti hanno chiamato – dicono gli animalisti – il numero di emergenza per segnalare la sera prima che l’animale era legato sotto la pioggia. Oltre al 112 sono stati chiamati gli agenti della polizia municipale e tutti hanno detto che non era loro competenza intervenire.

Per questo presenteremo una denuncia in procura per accertare chi ha risposto lo scorso 8 gennaio al numero di emergenza e agli agenti di polizia municipale e non è intervenuto. Per loro chiederemo alla procura di indagare”.