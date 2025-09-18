L’autopsia avrebbe escluso cause dirette al pestaggio per la morte di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato morto in casa. L’autopsia eseguita all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo esclude un nesso tra aggressione e decesso.

“Si sarebbe trattato di una morte naturale”. Per la morte, avvenuta l’11 settembre in vicolo Pipitone, la procura di Palermo ha indagato due persone per omicidio preterintenzionale. Si tratta dei responsabili del pestaggio di Bilello, punito per il furto di una bicicletta nel quartiere dell’Acquasanta. All’autopsia hanno partecipato anche i consulenti nominati dagli avvocati dei due indagati.

Per la relazione finale si attende l’esito degli esami tossicologici richiesti dal medico legale. Bilello dopo il pestaggio era stato in ospedale prima al Cervello e poi al Buccheri La Ferla. Non ha mai denunciato l’aggressione. Sono stati i familiari dopo la sua morte a denunciare che a fine agosto era stato aggredito.