E’ stata eseguita l’autopsia sul corpo di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato morto in casa in vicolo Pipitone la scorsa settimana. L’indagine sarebbe per omicidio preterintenzionale.

Pare che dopo l’esame sul corpo della vittima per chiarire meglio le cause della morte sarà disposta un’integrazione per eseguire altri esami tossicologici. Dalle prime indagini della polizia emergerebbe che il giovane alcuni giorni prima di morire sarebbe stato vittima di un’aggressione in casa.

Sarebbe stato picchiato per motivi che ancora gli investigatori stanno accertando. A chiamare i soccorsi sono stati l’indomani gli stessi familiari. In casa erano intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Quando è morto il giovane sono intervenuti gli agenti di polizia in massa anche per riportare la calma. Sono stati sentiti i familiari per cercare di ricostruire i motivi dell’aggressione. Pare ci siano due sospettati.