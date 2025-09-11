La procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato morto in casa in vicolo Pipitone non distante dai cantieri navali.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi parenti che hanno trovato il corpo senza vita. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e gli agenti di polizia che sono arrivati in massa anche per riportare la calma.

E’ arrivato il medico legale. Dopo l’ispezione sul corpo che non ha chiarito le cause della morte il pm di turno ha disposto l’autopsia. Non sembrerebbero esserci segni di violenza sul corpo.

L’autopsia sarà eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico.