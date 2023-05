E’ morto Padre Sergio Natoli, sacerdote dell’ordine dei missionari Oblati di Maria Immacolata, direttore dell’ufficio diocesano Migrantes di Palermo e rettore presso la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Aveva 74 anni e da alcuni anni aveva scoperto di avere un tumore. Un lutto per tutta la chiesa siciliana, dove Natoli era stimato.

Sempre al fianco dei migranti

Conosciuto da tutti a Palermo per essere stato sempre a fianco dei migranti nel quartiere Ballarò, era originario di Patti, laureato in Economia. È stato ordinato presbitero nel 1978 e ha collaborato al fianco del beato don Pino Puglisi. Natoli è stato poi impegnato in missioni all’estero e, tornato a Palermo, ha iniziato il suo impegno nel quartiere Ballarò, dove si occupava di migranti, ed era stato nominato direttore dell’ufficio diocesano Migrantes.

Il ricordo dell’Arcidiocesi di Palermo

L’Arcidiocesi di Palermo ha deciso di ricordarlo, citando una parte del discorso di padre Natoli: “Interessarci dei migranti è interessarci di noi stessi perché viviamo tutti sulla medesima terra, siamo parte della medesima famiglia umana. La presenza dei migranti e dei rifugiati nella nostra terra è un invito a recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra esistenza cristiana e della nostra umanità senza contrapporre i migranti agli italiani”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, primo fra tutti quello di Arcobaleno di Popoli. «Oggi sei tornato alla casa del Padre e sappiamo che sarai sempre con noi nello spirito di Arcobaleno di Popoli».

“Da anni ha sostenuto l’associazione col suo grande esempio di Fede, di Carità, di Accoglienza, di Energia, di grande Fiducia verso l’incontro di ogni persona proveniente da ogni angolo della terra. Ci ha insegnato tanto e ci ha trasmesso con gioia il messaggio evangelico da portare a ciascun associato/a”. Lo ricorda l’ApiColf di Palermo, di cui Padre Natoli era consulente ecclesiastico.

I funerali

Dal tardo pomeriggio di mercoledì 24 maggio e fino alla sera di giovedì 25 maggio, si terrà una veglia presso la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Piazza Marina, a Palermo. I funerali si svolgeranno venerdì 26 maggio, con orario ancora da definire, presso la Parrocchia di San Nicolò da Tolentino con la Comunità Oblata di Maria Immacolata, in via Maqueda.