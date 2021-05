Indagano i carabinieri

Un uomo è morto oggi in via Marchese di Roccaforte. Ancora non si conoscono le cause del decesso. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

E’ arrivata nella zona anche il medico legale per cercare di fare luce sulla morte. I militari stanno sentendo amici e familiari per cercare di conoscere le cause della morte.

Al momento non si esclude nessuna pista. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno potuto solo contrastare la morte dell’uomo.