Alcuni llocali sequestrati

La Polizia di Stato ha effettuato controlli nei luoghi della “movida” al Capo, insieme agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e personale della Guardia Costiera e della Polizia Municipale e dell’Asp di Palermo.

Nel corso dei servizi, sono stati controllati 8 locali, elevate sanzioni per 50.031,00€, sequestrati 7 kg. di pesce per mancanza di tracciabilità e sequestrati 3 locali.

In via Porta Carini, sono state multate una “Friggitoria-Gastronomia”, ad una Drogheria, una Macelleria ed un locale privo si insegna, per un totale di euro 8.169,00 cadauno, per mancanza di Scia comunale e sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande e per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Questi ultimi due esercizi, la macelleria ed il locale privo di insegne, sono stati sequestrati amministrativamente.

In Piazza Monte di Pietà, il titolare di un Pub è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancanza nel locale del prescritto etilometro, con sanzioni pari a 569 euro; nei confronti del gestore di un altro Pub della stessa via, risultato privo di Scia comunale e sanitaria sono state invece elevate sanzioni per 8000 ed il locale è stato posto sotto sequestro amministrativo.

Nel corso dei servizi, inoltre, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno proceduto all’arresto per resistenza, violenza, minacce e lesioni a p.u. di un cittadino romeno, il quale, in palese stato di alterazione psico-fisica da alcool, aveva aggredito i poliziotti che erano intenti a sottoporlo ad un controllo. L’arresto del cittadino romeno è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Lo stesso personale del Reparto Prevenzione Crimine, nel corso del servizio, ha proceduto al controllo di un’autovettura risultata sprovvista di copertura assicurativa e quindi sequestrata ed il conducente sanzionato in quanto alla guida con patente revocata (7.855€)