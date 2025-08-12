Multate attività commerciali per 40 mila euro

Nell’ambito della campagna “Estate tranquilla 2025” i Carabinieri del Nas di Palermo hanno eseguito diverse ispezioni non soltanto nel capoluogo siciliano, ma anche nelle province di Trapani, Agrigento e sulle isole di Lampedusa e di Pantelleria.

Le ispezioni hanno evidenziato numerose irregolarità, non soltanto sotto il profilo del mancato rispetto delle norme sulla conservazione dei cibi.

A Lampedusa e Pantelleria i controlli hanno coinvolto l’ospedale, le guardie mediche e le farmacie delle isole e diverse strutture ricettive. Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni per il mancato rispetto delle norme sulle procedure di autocontrollo basate sul sistema Haccp, riscontrando rilevanti carenze igienico e sanitare in diversi esercizi commerciali tra cui panifici, pub e gastronomie, strutture recettive, ristoranti, B&B per circa 40 mila euro.