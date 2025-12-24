Un pomeriggio di musica e tradizione natalizia animerà il quartiere Villagrazia domenica 28 dicembre, alle ore 17, presso la Parrocchia Maria SS. delle Grazie, in via Villagrazia 302. L’iniziativa, uno spettacolo musicale con canti di Natale, è gratuita e aperta a tutti i residenti del quartiere.

L’evento, promosso dall’Associazione Desideria APS, rappresenta uno dei momenti centrali della prima edizione della manifestazione natalizia, pensata per valorizzare le tradizioni del Natale e rafforzare il senso di appartenenza e coesione sociale nel quartiere Villagrazia. Attraverso la musica e il canto, lo spettacolo offrirà un’occasione di incontro e condivisione rivolta a bambini, famiglie, anziani e residenti del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di attività culturali e artistiche che, il 28 e il 29 dicembre, animerà il quartiere con addobbi natalizi, momenti di aggregazione e spettacoli ispirati alla tradizione del Natale, realizzati in collaborazione con la Parrocchia Maria SS. delle Grazie e con il coinvolgimento di volontari e operatori culturali locali.

«Con questo evento – dichiara Maria Rita Andriolo, Legale Rappresentante di Desideria APS – vogliamo offrire al quartiere un momento di festa autentico e inclusivo, in cui la musica diventa strumento di dialogo, partecipazione e comunità, restituendo centralità alle periferie attraverso la cultura».

Lo spettacolo è a ingresso libero e rappresenta un’occasione per vivere il Natale come momento collettivo, all’insegna della condivisione e della solidarietà.

Luogo: Parrocchia Maria SS. delle Grazie, via Villagrazia, 302, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:00

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.