Usava il potere intimidatorio del suo cognome Maria Concetta Riina, primogenita del boss dei boss. Con quel cognome avrebbe portato a termine almeno una estorsione ad un imprenditore senese ma nonostante il tribunale del riesame abbia detto sì all’arresto perora la donna resta in libertà

Le estorsioni

“Noi siamo sempre quelli di un tempo, le persone non cambiano”. Sarebbe questa la frase ritenuta minacciosa rivolta ad un imprenditore da Maria Concetta Riina, la primogenita del boss Totò Riina, sfruttando proprio il cognome che porta. Proprio lei sarebbe stata l’esattore del pizzo richiesto dal marito, Antonino Ciavarello, e sarebbe riuscita a farsi consegnare da un imprenditore del senese mille euro e una cesta di prodotti alimentari del valore di altre 150 euro.

La prima richiesta dal carcere

La prima richiesta estorsiva ai due imprenditori sarebbe arrivata attraverso una messaggino inviato da un cellulare “clandestino” che usava Ciavarello in cella. L’uomo, nonostante detenuto per altra accusa in un carcere italiano, continuava a chiedere soldi, Così avrebbe scritto all’imprenditore senese e ad un altro imprenditore del Pisano e poi avrebbe mandato la moglie a riscuotere.

Anche lei, Maria Concetta Riina, sarebbe stata avvertita di tutto con un messaggino e poi avrebbe rincarato la dose delle minacce ed ottenuto il pagamento da uno dei due mentre l’estorsione all’imprenditore pisano non sarebbe andata in porto.

L’arresto negato

Per la donna la procura di Firenze aveva chiesto l’arresto ma il Gip lo aveva negato. Ora il tribunale del riesame ha ribaltato quella decisione confermando i gravi indizi di colpevolezza, la pericolosità sociale, il rischio di inquinamento delle prove e il rischio che reiteri il reato.

Ma nonostante il sì all’arresto per il momento Maria Concetta Riina non andrà in carcere. Il provvedimento non è esecutivo e bisognerà attendere la decisione della Cassazione. Resta in carcere, invece, il marito per effetto di due diverse sentenze emesse dal tribunale di Brindisi