E' Giovanni Lo Coco

Giovanni Lo Coco è stato nominato presidente della consulta della pesca a Porticello. La nomina è avvenuta nella casa del pescatore. Sono stati nominati vice presidenti Ciccio Zizzo Associazione Altragricoltura e Valentina Pantanella Flai.

“Grazie al sindaco, Giuseppe D’Agostino, ai componenti del consiglio della consulta per la stima – dice Lo Coco – per questa nomina”.

Nel suo intervento Lo Coco ha chiesto un’audizione alla commissione Pesca a Bruxelles, in modo che in quella sede i pescatori possano esprimere direttamente i problemi e la situazione di crisi del settore pesca che sta vivendo. In questi ultimi anni inquinamento, condizioni climatiche e l’alta temperatura dell’acqua dei mari stanno provocando un depauperamento delle risorse ittiche.

Per questo servono interventi immediati. Le marinerie siciliane sono sempre più in ginocchio.