Le mascherine sono da scongliare a chi soffre di determinate patologie

Le mascherine, ormai lo sappiamo tutti, sono uno strumento fondamentale per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Tuttavia, secondo gli esperti, chi soffre di asma o di altre condizioni polmonari non dovrebbe indossarle.

Come riportato sul Mirror, infatti, Asthma UK, ente britannico, ha avvertito che indossare una mascherina potrebbe rendere difficile la repirazione per gli asmatici. In particolare, Jessica Kirby, responsabile della consulenza sanitaria dell’associazione, ha affermato: «Per alcune persone con l’asma, indossare una copertura per il viso potrebbe non essere facile. Potrebbe rendere più difficile respirare». Inoltre, «il governo del Regno Unito ha informato che le persone con problemi respiratori non hanno bisogno di indossare i rivestimenti per il viso, quindi in caso di difficoltà, le mascherine non vanno indossate. Meglio usare un panno ma non una mascherina di tipo medico».

Per tutti gli altri, ha aggiunto l’esperto, «il consiglio cruciale in tutto il Regno Unito resta di continuare a seguire le linee guida di distanziamento sociale o le misure di protezione».

Le mascherine, secondo la dottoressa Purvi Parikh, esperta di immunologia presso la New York University, non andrebbero indossate in caso di condizioni polmonari quali bronchite, enfisema e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Parlando al MailOnline, la dottoressa ha spiegato che i pazienti «con patologie polmonari sono in doppia difficoltà perché probabilmente hanno bisogno della mascherina più degli altri ma può essere difficile respirare».

La dottoressa ha anche aggiunto che l’aumento delle temperature potrebbe determinare ulteriori difficoltà: «Fuori comincia a fare caldo e quindi respirare costantemente aria calda mediante una mascherina può essere molto scomodo».

