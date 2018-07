In occasione dei Festeggiamenti in onore di S. Anna, Patrona di Altofonte, lunedì 23 luglio, si svolgeranno numerosi eventi nella Piazza Falcone e Borsellino.

Con inizio alle ore 15:30 e fino alle 18:15, animazione per i bambini con gonfiabili e tante altre… sorprese. Dalle 18:30 alle 19:00, si esibirà la Scuola di Danza Pliè, con Hip-Hop e Danza classica per bambini; alle 19:00, partenza e sfilata da Piano Maglio, della Scuderia Armanno Corse, seguita da un’esibizione in Piazza Falcone e Borsellino, delle auto da corsa. Un intrattenimento con basi musicali, si avrà dalle 20:30 alle 21:15.

Subito dopo, e fino alle 21:30, ancora un’esibizione della Scuola di Danza Pliè. Uno spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Oratorio S. Giuseppe di Piano Maglio, andrà in scena dalle 21:30 alle 22:30. Ancora uno “Spazio Danza”, sarà offerto dalla Scuola Pliè, dalle 22:30 alle 23:45. Infine, dalla mezzanotte all’1:30, “Disco Music sotto le stelle DJ Contest”, con gli artisti locali DJ Albano, DJ Castel e DJ Di Girolamo.

Durante tutti gli eventi in programma, in Piazza Falcone e Borsellino, all’interno di un Spazio Creativo, il noto pittore Ignazio Pensovecchio, creatore del ”Profondismo Pittorico”, realizzerà in forma estemporanea, alcune sue opere