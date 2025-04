Colpi di bottiglia e lancio di pietre per passare il tempo. Ecco com’è stata passata la serata di domenica in via Maqueda e in via Case Nuove. La denuncia è del vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao.

“Un gruppo di ragazzi ha impegnato la serata tirando bottiglie e pietre ai condomini dei palazzi di via Case Nuove mettendo a repentaglio la salute e la sicurezza dei condomini. Ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di residenti ma anche di proprietari di b&b che hanno raccontato dei momenti di paura vissuti ieri sera – aggiunge Nicolao – Continuiamo a chiedere anche attraverso il coordinamento residenti per più sicurezza e legalità per Palermo, maggiori controlli e soprattutto un presidio fisso tra via case nuove e piazza Sant’Antonio, rappresenterò agli organi preposti quanto accaduto”.