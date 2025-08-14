Fortissima pioggia nella zona di Corleone e Tremonzelli sull’autostrada Palermo Catania. La forte perturbazione ha provocato danni soprattutto nelle campagne. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la protezione civile per soccorrere i residenti.

“Nel pomeriggio di oggi la nostra città è stata colpita da una violenta bomba d’acqua che ha provocato disagi e criticità in diverse aree del territorio – dice il sindaco Walter Rà – La nostra squadra reperibile è stata operativa da subito per intervenire nei punti maggiormente colpiti, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità sia urbana che extraurbana e garantire la sicurezza dei cittadini.

Comprendiamo le difficoltà che alcuni di voi stanno affrontando in queste ore e ribadiamo il costante impegno dell’amministrazione nel fornire supporto e assistenza”.