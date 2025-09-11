Nuova rissa in via Maqueda a Palermo. A pochi giorni dal ferimento di Antonino Madonia, 49 anni, ferito da un colpo di pistola all’addome nel corso di una lite in via Naso, ci sono stati scontri e tafferugli per strada.

In via Maqueda tra turisti e visitatori, ieri sera una quindicina di cittadini stranieri si sono affrontati con lanci di bottiglie e schegge di vetro nella zona tra via Torino e via Case Nuove. Sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a fermare e identificare tre persone.

Gli altri partecipanti alla violenza sono riusciti a dileguarsi tra le strade del centro storico, facendo perdere le proprie tracce. A terra i militari hanno trovato del sangue.