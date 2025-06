È iniziata oggi e finirà domani la collocazione dei nuovi dissuasori antiterrorismo che l’Ufficio Rigenerazione urbana diretto da Sandro Follari con la progettazione dell’architetto Paolo Porretto ha definito su impulso del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta nell’ambito delle iniziative a supporto della sicurezza, bellezza e rispetto della fruizione del centro storico e di tutte le altre aree di pregio storico-architettonico di Palermo.

In questi due giorni saranno collocati circa 30 dissuasori antiterrorismo al posto dei new jersey in modo da garantire la medesima sicurezza, ma anche un aspetto adeguato alla bellezza dei luoghi in cui devono essere collocati.

L’assessore Carta dichiara che “si tratta di un piccolo ma significativo intervento a tutela del centro storico e garanzia di sicurezza delle aree pedonali. Sarà seguito da un complessivo restyling di tutti i dissuasori in modo da rendere più sicure le aree pedonali e anche belle come meritano, compreso il completamento della collocazione dei dissuasori a scomparsa lungo via Ruggero Settimo e via Libertà.

Nei prossimi mesi proseguiranno anche i lavori di ripavimentazione di strade e piazze nel centro storico, compreso il nuovo basolato a piazza Vigliena per restituire tutta la monumentalità a quella straordinaria piazza cittadina.

Il lavoro di micro riqualificazione delle piazze e aree pedonali con arredi nuovi e adeguati coinvolgerà nel prosieguo anche le località turistiche e costiere”.