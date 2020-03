Il calendario della sanificazione stradale

“Dobbiamo avere cura di noi e della nostra città. Restando a casa abbiamo a cura della salute nostra e dei nostri cari. Restando a casa evitiamo il dilagare di un contagio terribile”.

Così Leoluca Orlando in un video nel quale rivolge un’ulteriore appello alla cittadinanza al fine di arginare la diffusione del contagio da Covid-19. Buonsenso e responsabilità sono il cuore del messaggio del sindaco, mentre sullo sfondo scorrono le immagini di una Palermo insolitamente deserta e dall’atmosfera surreale.

Laddove di solito scorrono fiumi di auto, si vedono soltanto gli uomini e i mezzi della Rap a cui Orlando rivolge un ringraziamento per l’impegno nella sanificazione delle strade dei vari quartieri della città: “Dobbiamo avere cura della città con la pulizia delle strade – prosegue- stiamo lavando e sanificando tutte le strade dei quartieri di tutta la città cercando di impegnare al massimo i lavoratori della Rap che voglio ringraziare per il loro impegno. Dobbiamo andare avanti su questa strada, avere cura della salute, soprattutto di quella degli anziani, dei più deboli, di chi ha malattie croniche che contraendo il virus potrebbe andare incontro ad una terribile morte. Ce la faremo, ce la dobbiamo fare”.

In sottofondo anche la voce via megafono degli uomini della Protezione Civile che pattugliano le strade ricordando a tutti di stare a casa: “E’ importante limitare gli spostamenti soltanto a quelli strettamente necessari. Per salute, per lavoro, per esigenze di prima necessità. Per tutte le info visitate il sito del comune. Restate a casa per tutelare la vostra salute e quella delle persone a cui volete bene.”

La frequenza degli appelli lanciati dalle istituzioni è quasi quotidiana, e forse riflette la necessità di evitare il ripetersi di scene di assembramenti che alcuni cittadini hanno denunciato nei giorni scorsi in diverse zone della città. Molte di queste segnalazioni giungono anche alla nostra redazione.

Intanto proseguono gli interventi di sanificazione delle strade. Ecco il calendario:

martedì 25 marzo diurno: Dante, P.za Camporeale, Finocchiaro Aprile, Tribunale (giro della piazza), Lascaris, Giardino Zisa, Via Eugenio l’Emiro, Villa Tasca-Mezzo Monreale, via U.Maddalena- via Roccazzo-via Sarullo. Notturno: Palazzo Reale, Monte di Pietà, Altarello, via Spadolini, via Ugo La Malfa, Via P. Nenni, viale Strasburgo, villa Adriana.

Giovedì 26 marzo diurno: Resuttana – San Lorenzo con traverse, Viale Lazio doppio senso, viale delle Alpi doppio senso, via Aquileia doppio senso, via P.pe di Palagonia (giro attorno il Malaspina) Circuito Parco della Favorita – Viale Regina Margherita di Savoia (discesa Valdesi) – Via Monte Ercta. Notturno: Politeama – Strade secondarie, Villaggio Santa Rosalia – Medaglie D’Oro Via E. Basile – Via Costa – Via Bachelet Villagrazia (alta) – Santa Maria di Gesù.

Venerdì 27 marzo diurno: Via Papa Sergio – Acquasanta – via Dei Cantieri, Corsie Laterali Autostrada PA-TP (Svincoli via Belgio e viale Lazio), Corsie laterali Autostrada PA-CT – Via Galletti – Via Messina Marine (confini Villabate/Ficarazzi). Notturno: Malaspina – Palagonia strade secondarie, Settecannoli, via Messina Marine, Perimetro Cattedrale – P.zza del Parlamento – P.zza Indipendenza – Via Papireto – Mercato delle Pulci, Pagliarelli – Molara – via Paruta – Corso Calatafimi (Rocca).

Sabato 28 marzo diurno: Borgo Nuovo, Zen 1-Zen2. Notturno: Montepellegrino-Giachery-Montalto, via Libertà (strade secondarie), Borgo Ulivia e Falsomiele (strade interne), Cruillas-Cep.