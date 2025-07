Una nuova rapina in via Filippo Brunelleschi a Palermo. In quella zona sono stati presi di mira quasi tutti i commercianti. Questa volta è toccato al negozio Beauty profumi srl.

Un uomo è entrato nell’esercizio commerciale e ha minacciato le commesse facendosi consegnare i soldi in cassa. Questa volta gli agenti di polizia sono stati più veloci.

Dopo che è arrivata la segnalazione e l’identificazione del presunto rapinatore attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza i falchi della squadra mobile si sono diretti in via Cammarano dove è stato trovato l’uomo di 50 anni che avrebbe messo a segno il colpo. Il presunto rapinatore è stato bloccato e portato in questura in attesa dell’udienza di convalida.

Da stabilire se sia la stessa persona che ha compito diverse rapine nella zona.