L'inaugurazione

Il nuovo ‘Emporio Fai Da Noi‘ ha aperto le sue porte a Palermo, portando con sé un messaggio di solidarietà e condivisione. L’inaugurazione di questo spazio dedicato alla vendita di prodotti a chilometro zero e alla promozione del consumo consapevole si terrà martedì 13 febbraio alle ore 11 a Palermo, presso l’istituto comprensivo statale Giuliana Saladino in via Barisano da Trani 7. Tale iniziativa, ha attirato l’attenzione di molti cittadini desiderosi di sostenere l’economia locale e di partecipare a un progetto basato sui valori della comunità.







L’Emporio Fai Da Noi

L’Emporio Fai Da Noi si presenta come un luogo accogliente e inclusivo, dove i produttori locali possono esporre e vendere i loro prodotti direttamente ai consumatori, eliminando gli intermediari e garantendo un prezzo equo per entrambe le parti. In questo modo, si promuove la valorizzazione del lavoro artigianale e agricolo del territorio, favorendo la crescita economica delle piccole realtà locali.

Gli ‘Empori Fai Da Noi’ sono gestiti da volontari e da organizzazioni no-profit e sono un ottimo esempio di come la comunità possa unirsi per aiutare coloro che si trovano in situazioni di disagio. Oltre a fornire attrezzature e materiali, gli Empori offrono anche supporto e consigli pratici su come affrontare piccoli lavori di manutenzione domestica. Inoltre, promuovono la condivisione e lo scambio di conoscenza tra i membri della comunità, contribuendo a rafforzare i legami sociali e a promuovere la solidarietà.

Massimizzare l’utilizzo dei beni

Già diffusi in 27 città in tutta Italia, gli ‘Empori Fai Da Noi’ sono luoghi di condivisione di materiale dove persone e famiglie in difficoltà che necessitano di effettuare piccoli lavori di manutenzione, possono utilizzare gratuitamente gli utensili necessari. A chi ne ha bisogno, gli Empori forniscono, oltre a trapani e avvitatori, anche prodotti consumabili come vernice, stucco e lampadine. Il nuovo ‘Emporio Fai Da Noi’ si inserisce all’interno di un contesto di welfare locale, in cui si mettono in pratica i principi dell’economia circolare per massimizzare l’utilizzo dei beni e ridurre al massimo gli sprechi.

Si tratta del secondo emporio Fai Da Noi nel capoluogo siciliano. La nuova apertura potrebbe attirare l’attenzione di altre comunità e città interessate a replicare questo modello di spazio di vendita e condivisione. Ciò potrebbe portare ad un’espansione del concetto di emporio fai da noi in altre aree, contribuendo a diffondere i valori di solidarietà, sostenibilità e consumo consapevole.

