Ennesimo furto con spaccata a Palermo. I ladri stavolta hanno preso di mira, nel corso della notte, l’impianto Eni Cafè in via Rosario Nicoletti.

Distributore già derubato in passato

Non è la prima volta che il distributore di benzina subisce un furto. La porta a vetri è stata mandata in frantumi e sono state rubate diverse uova di Pasqua. Il danno è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Furti con spaccata, una escalation

I furti con spaccata si susseguono con cadenza quasi quotidiana ormai. Appena tre giorni fa i ladri hanno tentato di spaccare la vetrina del bar “Gran Torino” fra via Roma e la stazione centrale di Palermo. E’ la sesta volta che succede. “I proprietari sono talmente stanchi che preferiscono non parlare – spiega Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione -, mi faccio io portavoce del loro disagio”.

“Sono sfiduciati, credono che non serva a nulla e che nulla cambierà”. La proprietaria Maria Teresa Macchiarella ha parlato nel corso della seduta di consiglio della prima circoscrizione, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, degli assessori e dei presidenti delle municipalizzate. Ha chiesto al primo cittadino di farsi carico del problema sicurezza in centro storico.

Una richiesta di aiuto

“Serve un’azione preventiva, per questo chiediamo l’intervento del prefetto – conclude Nicolao – L’ultimo colpo ai danni del locale risaliva a fine novembre scorso. Dopo alcuni furti è stata organizzata anche una fiaccolata per chiedere maggiori controlli in centro”.

Qualche giorno prima in centro

Qualche giorno prima doppio colpo in città: un furto compiuto con la spaccata in un ristorante e uno tentato in un pub a Palermo. Il primo colpo al locale “Pot Cucina” di via Garibaldi. Due uomini incappucciati sono entrati. Hanno manomesso e forzato il portone di legno, poi hanno fatto irruzione nel locale. Il furto è stato ripreso dalle telecamere. I due si sono portati via la cassa.