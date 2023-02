I neoassunti saranno inseriti a tempo indeterminato

Autostrade Siciliane, il consorzio che gestisce le autostrade siciliane Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela, ha annunciato di voler procedere all’assunzione di 105 nuove figure e altri profili, per ridurre l’annoso problema del gap di personale e garantire una migliore sicurezza stradale.

Negli ultimi anni l’organico è stato infatti decimato a causa dei recenti pensionamenti, che hanno privato l’ente di figure indispensabili per un’ ottimale gestione delle autostrade siciliane.

Basti pensare che le tratte Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela, che coprono un’area di oltre 300 chilometri, sono state gestite negli ultimi anni da poco più di una decina di tecnici, a fronte dei 400 impiegati su cu può contare invece il gestore Autostrade per l’Italia per gestire circa 1.000 chilometri di autostrade.

Le figure ricercate e come funzionerà la selezione

Il Consorzio ha aperto svariati bandi con i quali recluterà nei prossimi mesi le seguenti figure:

n. 105 agenti esattori;

n. 4 funzionari direttivi di area amministrativa;

n. 2 istruttori di area amministrativa;

n. 1 funzionario contabile,

n. 2 funzionari direttivi di area tecnica (di cui uno per l’area impiantistica e uno per l’area informatica);

n. 1 istruttore di area informatica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Saranno inoltre riservati altri otto posti a portatori di disabilità per ricoprire quattro ruoli di funzionari tecnici, due di istruttori tecnici e due di istruttori contabili.

L’iter selettivo consisterà in un’eventuale prova preselettiva, una prova scritta (questionario sintetico o elaborato scritto sulle materie indicate nei rispettivi bandi), una prova orale e una valutazione dei titoli di merito e di servizio.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso debitamente sottoscritta secondo il modello disponibile online dovrà essere trasmessa all’Ente tramite l’apposita piattaforma. Per registrarsi sarà necessario il possesso di un indirizzo di posta PEC nominativo e apposite credenziali di accesso alla piattaforma.

Come ha spiegato il Consorzio si tratta di un reclutamento in linea con le limitazioni disposte all’interno delle leggi finanziarie regionali che, pur non colmando adeguatamente le esigenze reali dell’ente, rappresenta comunque un tassello importante che si inserisce nel quadro più generale avviato di riorganizzazione della pianta organica.

Per maggiori informazioni consulta l’area concorsi del CAS o l’area dedicata tramite la Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.