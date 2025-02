La polizia di Stato ha arrestato una donna nigeriana O.E. di 33 anni e sequestrati diversi chili di droga. I controlli sono scattati nel mercato di Ballarò a Palermo.

Gli agenti hanno trovato 5000 pillole di anfetamina per un peso di 4,7 chili; 14 chili di cocaina e 10 chili di eroina e materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

La donna risulta reclusa in stato di arresto ed indagini sono in corso per risalire a destinatari dello stupefacente.