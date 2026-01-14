Omicidio a Partinico, in provincia di Palermo. Il cadavere Vito La Puma di Borgetto di 73 anni è stato trovato in contrada Principe di Mezzavilla, nei pressi di Borgo Parrini.

Secondo le prime informazioni, sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Nel luogo dell’omicidio si sta recando il medico legale.

L’uomo avrebbe dei precedenti per furto. Ma al momento non si esclude alcuna pista. Nella zona dell’omicidio oltre al personale della Scientifica. A condurre le indagini gli investigatori della sezione Omicidi della squadra mobile che stanno scavando nel passato della vittima e ascoltando i familiari per scoprire chi abbia premuto il grilletto e quale sia il movente.

Vito La Puma, 73 anni, allevatore di Borgetto è stato ucciso in campagna in contrada Principe di Mezzavilla, non lontano da Borgo Parrini. Sul delitto indaga la polizia la sezione omicidi della squadra mobile. Si sta attendendo l’arrivo del medico legale. Il 73enne sarebbe stato raggiunto da due colpi, uno alla testa e uno alla mandibola.

Si tratta di un uomo con piccoli precedenti di polizia che in passato era stato indagato per furto e invasione di terreni. Sul luogo del delitto sono presenti i poliziotti della scientifica, ed è atteso il medico legale per l’ispezione sul corpo della vittima. Gli agent stanno scavando nel passato della vittima e ascoltando i familiari per scoprire chi abbia premuto il grilletto e quale sia il movente.