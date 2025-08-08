Sono ancora in corso le ricerche del giovane di 27 anni che ha teso un agguato a Francesco Dino di 57 anni. Secondo il racconto della sorella l’aggressore avrebbe atteso l’arrivo del fratello e l’avrebbe colpito prima alle spalle e poi all’addome non lasciandogli scampo. La sorella già in passato aveva evitato che tra i due si arrivasse alle mani.

È stata la donna a soccorrerlo per prima, trovandolo ancora vivo davanti alla pizzeria di via Marchese Arezzo, a pochi passi dall’abitazione in cui viveva. L’operaio, trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico, è però morto durante il volo a causa delle ferite troppo profonde. I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi lo stanno cercando.

La famiglia di Dino si è affidato all’avvocato Mario Bellavista. Come emerge dal racconto della sorella i rapporti tra i due erano stati negli ultimi tempi burrascosi. Si sarebbero accusati a vicenda in caserma. In paese tutti affermano che la vittima era un uomo buono che non avrebbe fatto male a nessuno. Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese che ha disposto l’autopsia sul corpo di Dino. Il Comune di Prizzi ha annullato le manifestazioni dell’Agosto prizzese previste per oggi.

L’uomo non era conosciuto solo per il suo lavoro nei campi. Da anni collaborava con l’associazione no profit Phylakè, punto di riferimento nella piccola comunità, e a giugno aveva dato un contributo importante all’organizzazione della Granfondo di mountain bike Filaga, una delle gare ciclistiche più partecipate del territorio.

“Oggi ci lascia un pilastro della nostra Filaga, una persona genuina e sincera, un fraterno amico di tutti noi. Fai buon viaggio. Ci stringiamo al dolore della famiglia”, ha scritto Phylakè su Facebook a cui ha fatto seguito anche il ricordo dell’associazione Akra Bike Agrigento. In segno di lutto, il Comune di Prizzi ha annullato le manifestazioni dell’Agosto prizzese previste per oggi.