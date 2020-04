Il racconto della vessazioni

“Ho deciso di fare uccidere mia zia perché da sempre mi ha maltrattato. Sin da bambina mi faceva mangiare gli scarafaggi e mi faceva lavare i denti dopo aver bagnato lo spazzolino nell’acqua del water”.

E’ il racconto che Maria Francesca Castronovo ha fatto ai carabinieri. Dal letto dell’ospedale Civico dove è ricoverata ha raccontato ai militari dove è stato gettato il corpo e chi ha avrebbe commesso l’omicidio. Da qualche mese aveva deciso di eliminare la zia.

Così è andata nel mercato Ballarò e ha contattato un giovane che conosceva l’ivoriano Guy Morel Diehi. Il secondo il maliano Toumani Soukouna non lo aveva mai visto. All’omicidio non avrebbe assistito. Avrebbe visto la zia, Angela Maria Corona, solo dopo che era stata strangolata e chiusa in sacco. Insieme ad uno dei due presunti sicari avrebbe caricato il corpo della zia sulla sua Citroen e gettata nel dirupo.

“La mia assistita – dice l’avvocato Francesca Maria D’Amico – ha collaborato con gli inquirenti aiutando i carabinieri a ritrovare il corpo. Si sarebbe pentita di avere ucciso la zia tanto da tentare il suicidio”. Dopo l’omicidio Maria Francesca Castronovo avrebbe chiesto ad uno dei due giovani arrestati di ucciderla. Una bombola di gas e una tanica di benzina sarebbero state infilate nell’auto con la donna dentro.

Fortunatamente il fidanzato della donna, come ha raccontato la nipote ai militari, è riuscita a liberarla prima che l’auto scoppiasse. Tutto è avvenuto vicino al cimitero di Bagheria. Le ustioni sul corpo sono provocate dal rogo dell’auto. Per la donna e i suoi presunti complici, il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, ed il sostituto Daniele Di Maggio, che coordinano le indagini, hanno chiesto ed ottenuto dal gip la custodia cautelare in carcere. Gli interrogatorio di garanzia si terranno lunedì.

Maria Francesca Castronovo avrebbe consegnato 15 mila euro circa per uccidere la zia. I soldi sono stati trovati dai carabinieri nel corso della perquisizione in casa di Guy Morel Diehi l’ivoriano che la donna avrebbe pagato insieme al Toumani Soukouna per uccidere la zia.

Secondo quanto accertato dai carabinieri Angela Maria Corona sarebbe stata strangolata, poi messa in un sacco e buttata in un dirupo lungo la strada provinciale 16 che collega Bagheria e Casteldaccia.

Il corpo sarebbe stato dilaniato dagli animali randagi, non si troverebbero alcuni parti del corpo tra cui la testa e parte del busto. Ancora l’autopsia sul corpo della donna non è stata eseguita. La nipote e i due presunti sicari sono accusati di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere.

Il compagno e altri testimoni avevano raccontato di continui dissidi tra la zia e la nipote. I militari dopo avere scoperto il corpo della vittima hanno rintracciato la nipote al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Civico. E’ stata ricoverata poco dopo il delitto con alcune bruciature alle gambe.

Secondo alcuni testimoni le ustioni di secondo grado sarebbero state provocate dalla zia che le avrebbe lanciato dell’acqua bollente, secondo la giovane le ustioni sarebbero state provocate dall’incendio della sua macchina. Auto andata in fiamme nei pressi del cimitero di Bagheria. I carabinieri con la consulenza dei vigili del fuoco hanno accertato che il rogo era doloso.