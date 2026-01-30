Gli agenti di polizia della squadra mobile hanno fermato un uomo di 47 anni, agricoltore di Partinico Francesco Lo Iacono, che sarebbe accusato dell’omicidio dell’allevatore Vito La Puma di 73 anni originario di Borgetto. Si attende la convalida del gip. L’uomo ha sempre negato e l’arma non è stata trovata.

Il delitto è stato compiuto lo scorso 14 gennaio nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini. L’assassino ha esploso tre colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata che non hanno dato scampo a La Puma.

Questa mattina gli agenti sono andati a casa dell’agricoltore l’hanno portato in questura per interrogarlo. Dalle analisi di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona sarebbe stato notato il furgone dell’agricoltore allontanarsi dal luogo del delitto.

Pare che i dissidi tra i due fossero nati da furti di ortaggi commessi nei terreni dell’agricoltore che era solito vendere i suoi prodotti nei mercati rionali dei paesi dell’hinterland di Partinico.