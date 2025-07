Giudizio immediato per l’omicidio di Sara Campanella, studentessa di 22 anni di Misilmeri (Palermo) uccisa a Messina il 31 marzo scorso.

E’ stata fissata per il prossimo 10 settembre la prima udienza davanti alla corte d’assise di Messina del processo che vede imputato il 27enne Stefano Argentino, di Noto, il collega di Università che ha confessato il femminicidio.

Per il procuratore capo Antonio D’Amato e la sostituta procuratrice Alice Parialò il quadro è completo per contestare l’omicidio con l’aggravante della premeditazione e della crudeltà. E’ stata depositata anche la relazione del medico legale sull’autopsia.

Sara fu uccisa in viale Gazzi, accoltellata all’uscita dalle lezioni che seguiva al Policlinico. L’arma non è stata ancora trovata. Lo studente era poi scappato ritornando a Noto dove era stato poi fermato dai carabinieri. Recentemente il gip ha negato la perizia psichiatrica per il giovane che era stata richiesta dal suo legale Giuseppe Cultrera.

La famiglia della studentessa è assistita dall’avvocato Concetta La Torre.