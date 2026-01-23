Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto cadendo da un’impalcatura dentro un capannone in una ditta in via Emiro Giafar a Palermo. Il lavoratore stava eseguendo alcune riparazioni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri dai tecnici della Spresal dell’Asp di Palermo. Si stanno verificando le dotazioni di sicurezza del cantiere e se il lavoratore fosse stato assunto regolarmente.

Sono stati i colleghi a lanciare l’allarme e chiedere l’intervento dei soccorsi. Sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo radiomobile e il personale dello Spresal dell’Asp. Sono stati sentiti i testimoni e i colleghi per chiarire la dinamica dell’incidente. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di riparazione in una ditta che si trova nella zona industriale di Brancaccio.

Da accertare se il lavoratore indossasse o meno i dispositivi di protezione per lavorare in quota. Alessio La Targia di 40 anni lascia la moglie e i due figli.