Intervento dei vigili del fuoco

Un operaio di 32 anni è rimasto ustionato questa mattina in via Principe di Villafranca a Palermo nel corso di un incendio che è divampato in una copertura per alcuni lavori di impermeabilizzazione.









Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e soccorso l’operaio che è stato affidato ai sanitari del 118 che lo portato al centro ustioni dell’ospedale Civico in codice giallo.