Operatori tecnici subacquei, la denuncia “Lavoratori specializzati senza tutele e dimenticati da tutti”

16/10/2020

Una classe di lavoratori dimenticata da tutti, è quella degli operatori tecnici subacquei. A spiegare meglio la questione è Fabrizio Sanfilippo, presidente di Rinascita Ambiente. “Gli operatori tecnici subacquei – dichiara – appartengono ad una categoria di operatori specializzati in lavori subacquei. Si immergono fino a 200 metri sotto il livello del mare per eseguire riparazioni e saldature di precisione alle navi. Inoltre si occupano di fare le riprese subacquee durante i lavori, per verificare che siano stati ben eseguiti e per permettere ai natanti di riprendere il largo e tornare ad operare in mare con i propri equipaggi”. Ma qual è il problema di questi lavoratori? Lo spiega ancora Sanfilippo. “E’ una intera categoria di lavoratori lasciati alla mercé di un decreto ministeriale del 1979. Ebbene, questi operai specializzati, oggi, alle soglie del 2021, non sono ancora riconosciuti né dall’Inail né dall’Inps e devono pagarsi da soli costosissime assicurazioni per il lavoro che svolgono. Devono avere una loro assicurazione personale che li copra da tutti i rischi professionali. Risultano operatori tecnici subacquei ma non vengono classificati come palombari, gli unici riconosciuti sono quelli della Guardia Costiera. Non godono di nessun beneficio, se si fanno male durante il lavoro non li risarcisce nessuno. Non hanno benefici perché né l’Inail né l’Inps li riconosce come palombari”. Il presidente di Rinascita Ambiente annuncia quindi: “​Stiamo costituendo una associazione di categoria riconosciuta e regolarmente registrata che possa mettere in condizioni tutti gli operatori tecnici subacquei che lavorano in Italia sia all’interno che all’esterno dei cantieri, sia a basse che ad elevate profondità, di essere tutelati e di essere riconosciuti non come metalmeccanici ma come operatori tecnici subacquei​. Abbiamo già preso contatti con la segreteria della ministra De Micheli ed attendiamo solo una data per incontrarci con una delegazione di tecnici subacquei per dare dignità a questa classe di operatori specializzati dei quali nessuno si è sinora occupato”. ​

