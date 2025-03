Perquisizioni nel corso della notte dei carabinieri dopo l’operazione che ha portato agli arresti di 180 tra capi e presunti gregari di Cosa Nostra. Il blitz è scattato nel cuore della Zisa nel mandamento di Porta Nuova. I militari hanno passato al setaccio la via Bernardo Cabrera, vicolo Zisa, via Regina Bianca, via Cipressi, cortile Morici, via Gioviano Pontano, largo Giarrusso.

Poi anche in via Trasselli, una traversa di corso Calatafimi, e via Castellana a Borgo Nuovo. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale sono entrati in quindici tra case e magazzini.

Durante l’operazione dei carabinieri del comando provinciale dei primi di febbraio sono tornati in carcere diversi capimafia che erano stati scarcerati e si riunivano per riorganizzare la nuova commissione provinciale, azzerata già una volta con gli arresti di dicembre 2018.

Le indagini hanno colpito in particolare i mandamenti mafiosi di Tommaso Natale, Porta Nuova, Noce, Pagliarelli, Carini e Bagheria.