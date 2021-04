Rail Safe Day

Scatta l’operazione della Polizia di Stato contro i comportamenti pericolosi in ambito ferroviario. Sono state 377 le persone identificate in 76 siti ferroviari con l’impiego di circa 100 uomini.

E’ il bilancio della 3^ operazione “Rail Safe Day”. L’azione della Polizia Ferroviaria è costante, anche al fine di prevenire e reprimere i comportamenti scorretti, in ambito ferroviario, spesso causa d’investimenti anche mortali a causa del mancato rispetto delle basilari regole di sicurezza.

La giornata del 21 aprile 2021 è stata dedicata a livello nazionale alla prevenzione e repressione di pratiche pericolose come l’attraversamento dei binari o dei passaggi a livello chiusi, il superamento della linea gialla in attesa dei treni o la “moda” di effettuare selfie estremi. Grazie ai controlli effettuati nelle stazioni, ai passaggi a livello e lungo la linea ferroviaria siciliana, non si è registrato alcun evento critico.