Controlli della guardia costiera

Sequestrate oltre 14 tonnellate di prodotto ittico o pescato illegalmente o senza i documenti che accertano la tracciabilità. Sono stati recuperati circa 500 ricci di mare vivi. Ispezionate 145 attività commerciali di cui 49 ristoranti. Contestate 51 infrazioni amministrative per 75.000 euro. Oltre 7 tonnellate di alimenti con termine minimo di conservazione superato da più di 1 anno.

Sono i numeri dell’operazione “Sapore di Mare” della capitaneria di porto della Sicilia occidentale. Nel corso dell’operazione, dall’8 luglio al 10 agosto, sono stati effettuati controlli in mercati ittici, ristoranti, resort, punti vendita, trasporto e lungo le coste.

Le ispezioni hanno riguardato sia le attività commerciali che le imbarcazioni da pesca, con verifiche sulla documentazione, sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla conformità alle normative vigenti. L’operazione ha anche evidenziato aspetti positivi: molti operatori del settore hanno dimostrato attenzione e rispetto delle regole, presentando documentazione completa e mantenendo standard igienico-sanitari adeguati, a dimostrazione che una parte significativa del comparto ittico lavora con serietà e responsabilità, contribuendo alla costruzione di una filiera trasparente e sostenibile.

Si evidenzia l’importante apporto professionale fornito a tale operazione dai medici del Servizio veterinario dell’Asp di Palermo e di Carini, che hanno collaborato fattivamente, in ogni circostanza, soprattutto in orario notturno, con il personale militare della Guardia Costiera nelle verifiche inerenti all’applicazione del sistema di controllo alimentare, nonché alle condizioni igienico-sanitarie dei prodotti ittici destinati alla vendita.

L’operazione “Sapore di Mare” si è posta obiettivi ambiziosi e fondamentali: contrastare la pesca illegale, con particolare attenzione alla pesca non professionale e alla vendita abusiva di prodotto ittico. Verificare la tracciabilità del pescato, assicurando che ogni prodotto destinato al consumo fosse correttamente etichettato e documentato. Tutela del consumatore, prevenendo frodi alimentari e garantendo la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici Salvaguardia dell’ambiente marino, proteggendo