La donna rischia di perdere il bambino

Una lite condominiale a Bagheria è finita in tragedia. La madre di 68 anni e la figlia di 38 sono state aggredite da un pit bull durante una lite sulle scale.

Le donne si erano recate dalla vicina di casa ma è nata una furiosa lite. Forse le urla hanno aizzato il cane che ha iniziato ad aggredire le due donne. La donna incinta è stata ferita gravemente alla mandibola. La madre ha ferite nel corpo.

Per la madre la prognosi è di 20 giorni. Più gravi le condizioni della figlia che rischia di perdere il bambino.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria, che stanno accertando le responsabilità di quanto accaduto.

Un precedente all’inizio dell’anno

All’inizio dell’anno c’è stato un precedente con un altro cane pit bull nel Siracusano. E’ avvenuto i 4 gennaio quando è andato in scena un vero e proprio pomeriggio di paura vissuto da una coppia pachinese che è stata azzannata dal proprio cane, un pit bull. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, il primo attacco lo avrebbe subito la proprietaria dell’animale, a ridosso della sua abitazione.

Rimangono sconosciute le ragioni che hanno spinto il cane ad aggredire la vittima che, temendo per la sua incolumità, ha chiesto aiuto. Il primo ad intervenire è stato il marito della donna, che avrebbe sottratto la moglie dalla morsa del pit bull che, poco dopo, avrebbe azzannato l’uomo. In qualche modo, il cane si sarebbe fermato, ponendo fine all’incubo della coppia che ha rimediato delle contusioni ma per fortuna non gravi.

A febbraio altra vicenda nel Nisseno

A metà febbraio una bimba di 4 anni di San Cataldo è arrivata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia dopo essere stata azzannata da un pitbull. Il cane, di proprietà della sua famiglia, l’ha morsa alla testa, alle braccia e ai glutei provocandogli ferite profonde.

La bimba è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso e, dopo aver constatato la gravità della situazione, i medici l’hanno sedata e sottoposta a intervento chirurgico. Sono stati applicati oltre 30 punti di sutura. Al momento è ricoverata in prognosi riservata.

