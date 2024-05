Un palermitano di 48 anni è morto dopo essere stato ricoverato prima al pronto soccorso del Policlinico e poi in un reparto dell’ospedale. Tornato a casa dopo essere stato dimesso, è morto. L’uomo soffriva di alcune patologie.

Il fratello di 46 anni ha presentato denuncia ai carabinieri contro l’ospedale per un presunto caso di malasanità. I sanitari hanno sequestrato le cartelle cliniche.

Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte e stabilire eventuali responsabilità da parte dei medici che hanno avuto in cure l’uomo.