Un modello per la tutela dei lavoratori

Un passo concreto verso ambienti di lavoro più sicuri, inclusivi e rispettosi della dignità delle persone. Il comune di Palermo si prepara a diventare il primo comune d’Italia ad aderire all’Osservatorio permanente “Zero Molestie” attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa triennale che punta a rafforzare la prevenzione e il contrasto delle molestie e delle discriminazioni di genere all’interno dei contesti lavorativi.

Presentazione ufficiale il 24 novembre

La presentazione ufficiale dell’iniziativa è in programma martedì 24 novembre alle ore 10:30 nella sala stampa “Pietro Scaglione” di Palazzo Palagonia alla Gancia, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento è promosso congiuntamente dal comune di Palermo e dall’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius, in sinergia con il SI.NA.L.P., e rappresenta un momento di particolare rilievo nel panorama delle politiche di tutela e delle pari opportunità. L’accordo assume un valore simbolico e operativo importante. Da un lato sancisce l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere il benessere organizzativo e la cultura del rispetto; dall’altro introduce strumenti di osservazione, prevenzione e sensibilizzazione destinati a contrastare fenomeni che troppo spesso rimangono sommersi o non adeguatamente denunciati.

Costo zero per il Comune di Palermo

L’adesione all’osservatorio permanente “Zero Molestie” avverrà senza alcun costo per le casse comunali, elemento che rende l’iniziativa ancora più significativa e potenzialmente replicabile da altre amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di luoghi di lavoro fondati sul rispetto reciproco, sulla tutela della persona e sulla valorizzazione delle differenze.

Presenti esperti del settori e rappresentanti delle istituzioni

Alla conferenza stampa interverranno la vicesindaca della città di Palermo, Brigida Alaimo; Concetta Loredana Di Benedetto, responsabile dell’Unità Operativa Politiche Conciliative e del Benessere Aziendale del Comune e referente del protocollo; Pippo Pollina, responsabile dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius; Alessia Pollina, fondatrice e coordinatrice dell’Osservatorio Permanente “Zero Molestie”; Manuela Gucciardo, coordinatrice scientifica dell’Osservatorio; Andrea Monteleone, vicesegretario nazionale della Confederazione SI.NA.L.P. e segretario regionale per la Sicilia; e Carmen Reina, consigliera del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Palermo e presidente della Sezione Sicilia della Rete Nazionale Forense. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di promozione della cultura della legalità, dell’inclusione e della parità di genere. In un momento storico in cui il tema delle molestie e delle discriminazioni sul lavoro è sempre più al centro del dibattito pubblico, Palermo sceglie di assumere un ruolo guida, lanciando un messaggio chiaro: la prevenzione e la tutela dei diritti passano anche attraverso la costruzione di strumenti concreti, permanenti e condivisi. Con questa scelta, il capoluogo siciliano si candida a diventare un punto di riferimento nazionale nella diffusione di buone pratiche contro ogni forma di violenza, discriminazione e abuso nei luoghi di lavoro.