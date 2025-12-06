Al Teatro Massimo di Palermo la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. L’iniziativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di rappresentanti delle istituzioni, civili e religiose, e del Terzo settore.

Nel corso della cerimonia le testimonianze di Chiara Runfolo, alfiere della Repubblica, e di Matilda Guagliardito, giovani protagoniste di percorsi di cittadinanza attiva e impegno sociale. Quindi, il passaggio di testimone della Capitale italiana del volontariato da Palermo a Modena, designata per il 2026.

Consegnata una targa al presidente della Repubblica con il logo del «WeCare Palermo», ideato nelle attività di co-progettazione con i giovani volontari palermitani dell’VIII circoscrizione, in occasione del «WeCare festival». L’intento è quello di richiamare le parole di don Milani per evidenziare che «abbiamo a cuore Palermo».

La Capitale italiana del volontariato è un progetto di CSVnet, associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (Csv) in partenariato con Forum nazionale del terzo settore e Caritas Italiana e in collaborazione con l’Anci.

Tomasini (CSVnet), giovani chiedono spazi e impegno

“Chiudiamo un anno importante non solo per Palermo, ma per l’intero Paese. Dal 2022, da Bergamo a Cosenza, a Trento e quest’anno Palermo, ogni Capitale italiana del volontariato è stata un laboratorio a cielo aperto, dove si mescolano nuove e tradizionali forme di partecipazione e attivazione delle persone. Ogni secondo, ogni minuto, ogni ora: ogni contributo conta. Ogni gesto, piccolo o grande che sia, libero, spontaneo, e concreto porta con sé un valore speciale perché produce cambiamento”. Così Laura Tomasini, presidente di CSVnet, l’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato che gestisce il progetto di Capitale italiana in partenariato con Forum nazionale del terzo settore e Caritas italiana e in collaborazione con l’Anci.

“La Capitale è diventata una piattaforma di collaborazione istituzionale e un’occasione concreta per mettere in relazione amministrazioni, organizzazioni e cittadini attivi”, ha detto Tomasini nel suo intervento alla cerimonia di Palermo, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Non è mai stata una vetrina, ma un processo che accompagna i territori nella costruzione di strategie di sviluppo del volontariato, integrandosi con le loro priorità politiche e sociali – ha proseguito – In questo percorso sta emergendo con forza anche il contributo delle giovani generazioni, che chiedono forme nuove di impegno, linguaggi più inclusivi e spazi in cui poter portare creatività, competenze e responsabilità”. “Oggi Palermo passa il testimone a Modena, Capitale italiana del volontariato 2026 in un anno particolarmente significativo, che le Nazioni Unite hanno dedicato ai volontari per lo sviluppo sostenibile – ha concluso – È una transizione che non è solo simbolica: è l’invito a proseguire un percorso di corresponsabilità, a custodire ciò che è stato costruito e a immaginare nuovi modi per rafforzare la partecipazione e la solidarietà”.

Lagalla, vogliamo costituire Fondazione per azioni volontariato

“Durante quest’anno, Palermo e la sua provincia hanno mostrato il loro volto più autentico: quello di una terra che, da secoli, privilegia l’inclusione e l’accoglienza e che oggi vuole testimoniare di sapersi prendere cura dei più vulnerabili ed emarginati, di non rassegnarsi alla violenza e alla cultura mafiosa, di adoperarsi per trasformare le incalzanti criticità attuali in un fattore propulsivo di solidale cambiamento collettivo. Da qui l’intendimento di procedere, quale eredità permanente di questo 2025, alla costituzione di una Fondazione di Comunità dell’Area metropolitana di Palermo, con l’obiettivo di assicurare efficace raccordo istituzionale e multilivello alle azioni di volontariato”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel suo intervento alla cerimonia di chiusura di Palermo Capitale italiana del volontariato 2025, in corso nel teatro Massimo alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

“Nel corso dell’anno, attraverso l’impegno di oltre 2.500 enti no-profit e di circa 45.000 volontari, che hanno animato centinaia di eventi territoriali distribuiti in tutta l’area metropolitana, abbiamo visto i borghi ed i quartieri aprirsi agli open day della solidarietà; assistito a importanti momenti di confronto e collaborazione tra associazioni, scuole, imprese, parrocchie; vissuto occasioni nelle quali le comunità si sono ritrovate sulle strade con autentico sentimento di partecipazione”, ha aggiunto il sindaco. E “dietro i dati ufficiali, i fatti raccontano le tante e belle storie di chi, spesso in silenzio, ha generosamente donato tempo, competenze, vicinanza, anche più semplicemente un sorriso o una carezza”, ha aggiunto Lagalla.