Un'altra notte di lavoro per i vigili del fuoco

Siamo in piena emergenza rifiuti a Palermo. Numerosi cassonetti sono invasi dalla spazzatura con lunghe scie di immondizia lungo le strade.

L’emergenza scoppiata subito dopo Pasqua non è ancora rientrata. Anzi l’arretrato continua ad essere presente sulle strade.

E ancora la scorsa notte, come quella tra sabato e domenica, è stata di lungo lavoro per i vigili del fuoco alle prese con numerosi interventi per spegnere i roghi di cassonetti.

I roghi sono divampati in Via Belmonte Chiavelli, dove i pompieri sono andati due volte nel corso della notte. Così come in via Sacco e Vanzetti.

Tre volte in via Villagrazia per spegnere i cumuli di spazzatura incendiati, E poi in via Margifaraci, in via Deodato, in piazza Achille Grandi, via Pecori Giraldi, via Giuseppe cornicione, in via Castellana, e in largo Di Vittorio.