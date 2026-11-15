Quasi 3.000 atleti al traguardo e 68 nazioni

Palermo si prende la scena internazionale della corsa e lo fa nel modo più bello: trasformando le sue strade in una festa dello sport che unisce agonismo, turismo, inclusione e passione. La XXXI edizione della Maratona di Palermo, organizzata dall’ASD Media@, entra nella storia della manifestazione con un dato destinato a rimanere negli annali: quasi 3.000 atleti giunti al traguardo, il miglior risultato di sempre.

Predominio dei keniani

A firmare la giornata sono stati i keniani Elkana Langat e Consolata Bertom, vincitori della maratona rispettivamente in 2h14’46 e 2h33’51, confermando ancora una volta il predominio degli atleti africani nelle gare di lunga distanza. Sin dalle prime battute della competizione, partita alle 8.38 da viale della Libertà davanti al Teatro Politeama, il ritmo imposto dai favoriti non ha lasciato spazio a sorprese. Langat, già protagonista quest’anno alla Maratona di Lisbona, ha progressivamente aumentato l’andatura liberandosi della concorrenza del connazionale Kelvin Kiptoo Tarus e tagliando il traguardo con quasi cinque minuti di vantaggio. “Pubblico meraviglioso, percorso duro, un po’ di vento, ma bellissimo”, ha dichiarato il vincitore al termine della gara. “Sono felice per questa vittoria, ho dato tutto dal primo all’ultimo metro”. Alle sue spalle si sono classificati Tarus e Ishmael Chelanga Kalale, completando un podio interamente keniano. Tra gli italiani brilla la prova del catanese Sebastiano Foti, settimo assoluto e primo atleta siciliano al traguardo. Copione simile nella gara femminile, dove Consolata Bertom ha preso rapidamente il comando imponendo il proprio ritmo fino all’arrivo. La keniana ha concluso in 2h33’51, precedendo l’etiope Demitu Hawas Lenjiso e la siracusana Simona Pipitone, migliore atleta isolana.

I colori di casa

Se la maratona ha incoronato i campioni africani, la mezza maratona ha esaltato i colori di casa. Tra gli uomini il successo è andato a Vincenzo Agnello del Sicilia Running Team, autore di una prestazione di altissimo livello chiusa in 1h06’23, quarto miglior tempo di sempre nella storia della competizione. Una vittoria costruita con determinazione su un percorso che Agnello conosce e ama. Nella prova femminile ha invece concesso il bis Cristina Garcia Conde, capace di ripetersi dopo il successo dello scorso anno fermando il cronometro a 1h24’40. L’atleta di origine spagnola ha gestito la gara con intelligenza e grande esperienza, confermandosi protagonista assoluta della distanza.

La maratona, molto più di una competizione sportiva

Ma la Maratona di Palermo è molto più di una competizione sportiva. Il lungo serpentone colorato ha attraversato alcuni dei luoghi più iconici della città, dalla Favorita alla Palazzina Cinese, dai Quattro Canti alla Cattedrale, fino a Palazzo dei Normanni. Un itinerario unico che continua a rappresentare uno dei principali punti di forza della manifestazione. Grande successo anche per le staffette 4×10,5 chilometri, cresciute del 40 per cento rispetto all’edizione precedente, segno di un coinvolgimento sempre più ampio di società sportive e appassionati. Emozionante anche il capitolo dedicato all’inclusione e alle storie che rendono speciale questa manifestazione. Tra gli applausi del pubblico hanno tagliato il traguardo l’ottanquatrenne Pietro Mafara, l’atleta bagherese Mariano Balistreri, tornato a correre dopo un infarto che lo aveva colpito un anno fa, e il tandem formato da Vito Massimo Catania e Giusi La Loggia, protagonisti di un percorso dedicato alla sensibilizzazione sull’atassia che dal 2017 ha superato i 1.700 chilometri percorsi insieme. Soddisfatto il direttore tecnico Salvatore Gebbia, che ha sottolineato il forte coinvolgimento della città lungo tutto il percorso e l’impegno dei volontari: “È stata una vera giornata di festa. Sentire il tifo dei palermitani lungo tutto il tracciato è stato emozionante. Ogni edizione è speciale e da domani si pensa già alla numero trentadue”. Palermo, ancora una volta, ha dimostrato di saper correre veloce. Non soltanto verso il traguardo, ma soprattutto verso un modello di sport capace di unire popoli, generazioni e storie diverse sotto lo stesso striscione d’arrivo.