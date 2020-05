Era il 29 maggio 2011 quando per un giorno Roma fu colorata di rosa e nero in occasione della finale di Coppa Italia. Sì, ad alzare il trofeo fu l’Inter ‘post triplete’ ma, nonostante ciò, il ricordo di quella partita è più dolce che amaro.

Il profilo ufficiale del Palermo su Instagram ha condiviso una serie di foto, tra cui Piazza di Spagna piena zeppa di tifosi, allegando questa didascalia: «La finale di Coppa Italia a Roma contro l’Inter è uno di quegli episodi chiave della storia rosanero che hanno segnato per sempre i ricordi di ogni vero tifoso. Un’emozione unica grazie ai colori rosanero all’Olimpico e tra le strade della città eterna. Sugli spalti anche un tifoso speciale…».

Il riferimento è alla presenza dell’attuale presidente Dario Mirri sugli spalti dell’Olimpico, fotografato mentre reggeva uno striscione con scritto: «Loro per la collezione, noi per la storia». In tribuna c’era anche Rinaldo Sagramola, l’attuale amministratore delegato della squadra rosanero.

Infine, sempre su Instagram ha ricordato quella magica serata anche Antonio Nocerino: «Il calcio ti regala emozioni incredibili e questo è uno di quelli. Qui ho fatto parte di un gruppo di calciatori e ragazzi incredibili, una città meravigliosa e accogliente, ma soprattutto siamo riusciti a colorare lo stadio olimpico di Rosanero e anche se non abbiamo vinto a mio avviso abbiamo vinto la cosa più importante L’Amore della gente».