Fiamme in via Brigata Aosta, a Palermo. Paura nel primo pomeriggio di oggi per un incendio divampato all’interno di un’abitazione al quinto piano del cosiddetto “palazzo di ferro”, un edificio che si trova all’angolo con largo Villaura. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi inquilini dell’appartamento colpito dal fuoco e altri residenti.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, le volanti di polizia e i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. Prima che i pompieri azionassero gli idranti, due persone si sono trovate costrette ad affacciarsi alla finestra per sfuggire al denso fumo nero che aveva ormai invaso l’appartamento. Dalle prime informazioni pare che non ci siano feriti. Ancora da chiarire l’origine del rogo.

Auto in fiamme a Palermo

Auto in fiamme qualche giorno fa a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere gli incendi in via Cluverio, in via Regione Siciliana e in via Castellana. Sono in corso indagini di carabinieri e polizia per accertare le cause dei roghi.

La notte precedenti altri roghi

Erano andate a fuoco altre tre auto in via Rocky Marciano allo Zen, sempre a Palermo. Una Alfa Mito era andata completamente distrutta, furono danneggiate invece una Fiat Punto e una Fiat Panda. Quest’ultima era stata rubata ed è stata riconsegnata al proprietario.

Piromani in azione anche al parco “Libero Grassi”

Piromani in azione all’interno del parco “Libero Grassi”, a Palermo. Un incendio di medie proporzioni si è sviluppato all’interno dell’area verde di Acqua dei Corsari. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.30. Dal luogo in questione, si è sollevata una folta coltre di fumo visibile dall’abitazioni circostanti. Avvistato il rogo, i residenti hanno così contattato il centralino del 112 per chiamare i soccorsi.

Le fiamme, causate probabilmente dal rogo appiccato ad un’auto, hanno coinvolto delle sterpaglie e alcuni esemplari di vegetazione presenti nei pressi dell’accaduto. Sul posto è giunto il personale dei vigili del fuoco, che è riuscito a domare le fiamme. Le squadre hanno così allertato le forze dell’ordine, vista la presenza di un mezzo sul luogo dell’incendio. La polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.