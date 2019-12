Lo studente denunciato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato uno studente di 17 anni che in classe durante l’orario di lezione in un istituto professionale in via Castellana a Palermo ha spruzzato dello spray al peperoncino.

Cinque studentesse sono state soccorse dai sanitari del 118. La bomboletta è stata ritrovata e sequestrata.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere.

I carabinieri sono intervenuti presso l’istituto scolastico professionale dopo che era scattata la richiesta di intervento da parte del 118.

Il giovane studente dello stesso istituto, poco prima, in un’aula scolastica, durante l’orario di lezione, aveva utilizzato una bomboletta “spray al peperoncino”, nebulizzandone il contenuto.

A seguito di ciò cinque studentesse, sue compagne di classi, presenti in aula, sono state soccorse dal personale sanitario del 118.