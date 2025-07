Due turisti irlandesi sono stati picchiati da un gruppo di giovani nordafricani. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’aggressione è avvenuta a tarda notte nei vicoli attorno a piazza Caracciolo. I due irlandesi sono stati aggrediti singolarmente.

Ad entrambi sono stati rubati soldi, documenti e cellulari. La scena è stata vista da molte persone che hanno chiamato le forze dell’ordine e hanno poi soccorso una delle due vittime. La polizia, infatti ha trovato uno dei due irlandesi ferito e in stato confusionale. Il secondo è stato trovato quattro ore dopo in un vicolo fra piazza Caracciolo e piazza Garraffello.

Il ragazzo era disteso a terra con la mascella rotta. Nell’ultimo mese sono dieci i vacanzieri aggrediti o rapinati in centro storico a Palermo.

“L’ennesima aggressione ai danni di due turisti nel cuore della Vucciria, riportata oggi dalla stampa, rappresenta un fatto di estrema gravità. Due giovani visitatori, giunti nella nostra città con spirito di scoperta e fiducia, sono stati brutalmente aggrediti e rapinati. Uno è stato ritrovato in stato confusionale, l’altro ha riportato gravi ferite. Un episodio che lascia sgomenti e profondamente amareggiati.

Non si tratta più soltanto di un singolo, spiacevole fatto di cronaca, ma di un fenomeno ormai ricorrente che rischia di compromettere seriamente l’immagine della nostra città, la sua credibilità e la sua storica vocazione all’accoglienza. Episodi come questo, se non affrontati con serietà, possono generare una bolla comunicativa negativa che allontana i turisti e colpisce duramente tutti coloro che, ogni giorno, lavorano onestamente per costruire una Palermo più viva, giusta e ospitale.

Esprimiamo piena solidarietà ai due turisti coinvolti e un sincero ringraziamento a quanti sono intervenuti per prestare loro aiuto. Ma non basta indignarsi: è necessario un intervento concreto, immediato e continuativo.

Palermo non può più permettersi che intere aree del centro storico rimangano prive di controllo, soprattutto nelle ore notturne. La sicurezza è un diritto primario, e garantirla genera fiducia, vivibilità e sviluppo. Il turismo è un’opportunità per tutti: non può diventare terreno di caccia per chi vive fuori da ogni regola.

La città ha diritto di vivere in sicurezza. Non possiamo permettere che interi quartieri siano lasciati nelle mani di chi li svuota di valore e legalità, danneggiando non solo la convivenza civile, ma anche l’economia locale. La pubblica amministrazione ciascuno per le proprie competenze ha il dovere di non lasciare zone grigie o pezzi di territorio abbandonati. Palermo merita di essere tutelata”.

Lo ha dichiarato il consigliere comunale, Tiziana D’Alessandro.