Trasportato in ospedale in codice rosso

In gravi condizioni il conducente di un trattore a Partinico, nel Palermitano. E’ stato investito da un Pullman di linea della Segesta poco dopo l’alba di oggi. Il mezzo si è ribaltata e l’uomo sul mezzo agricolo è finito sull’asfalto dopo un violento impatto. Immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Civico di Partinico è stato trasferito in codice rosso. Ci sarebbe almeno un altro ferito.

Dove è successo

L’impatto è avvenuto intorno alle 6 sulla statale 113, nel tratto che collega la rotonda con l’innesto verso la bretella che conduce allo svincolo autostradale. La polizia municipale sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica, affiancata dai vigili del fuoco. Probabilmente, data l’ora, avrà influito anche la scarsa condizione di visibilità. Ancora non si è riuscito a capire come i due mezzi siano venuti a contatto, forse alla base anche un’errata manovra.

Ieri altra tragedia col trattore

Appena ieri la provincia Palermitana è stata investita dall’ennesima tragedia che ha visto coinvolto proprio un trattore. Un uomo è morto a Cefalù rimanendo schiacciato dal mezzo. L’incidente è avvenuto in contrada Ferla, in via Monte Pellegrino. Per la vittima di 58 anni non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Tutto è stato inutile. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull’incidente. A perdere la vita Cosimo Castiglia, titolare della ditta edile di Aliminusa. Stava lavorando in piccolo cantiere privato per eseguire alcuni lavori.

Incidente il mese scorso

E’ di tre feriti il bilancio di un altro incidente avvenuto sulla strada statale 121 Palermo Agrigento, nella zona di Vicari. Si scontrarono in quel caso un autocarro e un trattore. Intervennero le squadra dei vigili del fuoco di Brancaccio e di Villafrati per estrarre i feriti dai mezzi e affidarli ai sanitari del 118. Le squadre di soccorso misero in sicurezza i veicoli anche con l’ausilio dell’autogru. Durante le operazioni la statale venne chiusa al traffico.

