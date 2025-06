Non c’era più tempo di portate la mamma in ospedale. La bimba aveva troppo fretta di nascere. E così il medico rianimatore del 118 Federica Brancato ha fatto nascere la piccola in casa all’Arenella in via Blasco D’Alagona.

La dottoressa insieme all’infermiere Gaspare Satariano hanno fatto nascere la bimba tra le mura di casa. I dolori improvvisi e la nascita in pochissimo tempo. Episodio a lieto fine in un’abitazione la scorsa notte che ha visto venire alla luce una bimba.

L’equipaggio del 118 è stato attivato dalla centrale operativa per una donna che era in pieno travaglio con contrazioni frequenti e intense. Erano stati i familiari a chiamare i sanitari. Al loro arrivo, il personale sanitario e i soccorritori hanno trovato la giovane di 19 anni in fase di parto.

La neonata stava infatti per venire alla luce proprio in quel momento. Con grande prontezza e professionalità, l’equipe ha assistito la madre nel dare alla luce la sua bambina in piena sicurezza, direttamente tra le proprie mura di casa.

Il parto, naturale ovviamente, si è svolto senza complicazioni. I soccorritori, dopo essersi accertati delle buone condizioni della bambina e della madre, hanno trasportato la mamma e la piccola all’ospedale Civico nel reparto di ostetricia e ginecologia. Tutte e due godono di buona salute, pronte per tornare a casa fra qualche giorno. Una bellissima emozione per tutto il team dell’emergenza-urgenza, che ha potuto vivere da vicino un momento di grande gioia nell’accogliere una nuova vita.