È stata un’alba che la famiglia Costa non dimenticherà mai. Alle 4.41 di questa mattina, tra emozione, concitazione e un pizzico di tensione, Giada Costa ha dato alla luce il suo bambino direttamente nel salotto di casa, assistita dall’intervento dei sanitari del 118. Il marito Gaetano Costanza ha chiamato i soccorsi perché il travaglio era già iniziato e le contrazioni sempre più ravvicinate.

La prima ambulanza arriva con a bordo l’infermiere Salvatore Salerno e il soccorritore Vincenzo Saitta. I sanitari entrati in casa hanno constatato che la donna stava partorendo. Pochi minuti ed è nato Giuseppe. Subito dopo è arrivata la seconda ambulanza, con a bordo il medico Vincenzo Belmonte, l’infermiere Luigi Giargiana e il soccorritore Giovanni Buttitta.

Sono loro a completare le operazioni di emergenza: clampaggio e taglio del cordone ombelicale, prime valutazioni cliniche e stabilizzazione di mamma e neonato. Poi la corsa verso l’ospedale Civico di Palermo. Mamma e bimbo stanno bene.