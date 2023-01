La tragedia il 6 gennaio a Termini Imerese

Emergono i primi particolari agghiaccianti attorno all’incidente della bimba investita e uccisa alla periferia di Termini Imerese. A renderli noti è l’avvocato della famiglia della vittima, Ivan Palmisano, al Giornale di Sicilia. L’auto che ha travolto la piccola di appena 4 anni, Patrizia Rio, avrebbe trascinato il corpicino per una decina di metri. Solo dopo aver sentito le urla la donna alla guida si sarebbe fermata. Nel luogo dell’impatto non ci sarebbero segni di frenata.

La bimba non era sola

Stando alla ricostruzione fatta dallo studio legale, l’automobilista non si sarebbe nemmeno accorta di aver investito la bimba. Sempre il legale della famiglia al Gds smentisce che la piccola fosse da sola davanti al cancello. Era sorvegliata e accanto aveva diversi parenti. L’incidente è accaduto lo scorso 6 gennaio in contrada Chiarera, nell’area antistante il cancello della casa di campagna dove la bimba stava giocando. La Procura ha iscritto la donna al volante nel registro degli indagati.

L’indagine

Si indaga per ricostruire con esattezza la dinamica della terribile tragedia che si è consumata a Termini Imerese. Polizia municipale e carabinieri stanno collaborando, ognuno per le proprie competenze. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi in contrada Chiarera, dove la piccola è stata investita. I militari dell’Arma hanno raccolto testimonianze di chi si trovava nel luogo dove è accaduto l’incidente. La tragedia si è consumata la mattina del 6 gennaio quando Patrizia Rio, stava uscendo da un cancello. In quel momento è sopraggiunta un’auto che ha investito la piccola.

La corsa inutile all’ospedale

I familiari hanno trasportato la bimba all’ospedale Cimino di Termini Imerese. Qui i medici hanno fatto di tutto per salvarla ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti sia della polizia municipale che quelli della polizia di Stato. Al pronto soccorso dell’ospedale sono stati i carabinieri a raccogliere i racconti a caldo sull’incidente. Le indagini tecniche utili a ricostruire eventuali responsabilità sono, però, affidate alla municipale.